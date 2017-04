Cameroun: Douala - Le personnel de la communauté urbaine en grève

Les avocats anglophones, en grève depuis 6 mois et à l'origine de la grave crise socio-politique qui… Plus »

Fritz NtoneNtone le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de douala qui malgré les perturbationsoccasionnées par le mouvement d'humeurprésidait une cérémonie s'est exprimé sur la question. Il affirme je cite « qu'il ne s'agit que d'un groupuscule d'individus manipulés qui sont venus troubler l'ordre public avec des revendications non fondées » il affirme par la même occasion ne pas les reconnaitre en tant que délégués du personnel et

En effet une correspondance de l'inspection du travail datant du 23 mars 2017 fait état de ce que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de douala avait promis en mai 2016 l'effectivité de la couverture sanitaire qui est absente depuis plus de 20 ans dans des délaistrès brefs. Mais Depuis lors rien n'a été fait. Aucune avancée sur la question n'est enregistrée. Pire toutes les audiences demandée au délégué du gouvernement par les délégués du personnel pour discuter de la question et trouver des solutions sont restées sans suites et il se dit que ce dernier afficherait un certains mépris vis-à-vis de cette franche de son personnel qui réclame sesdroits.

