Cameroun: Douala - Joseph Bertrand Mache prend le commandement comme préfet du Wouri

Le nouveau préfet du département du Wouri a été officiellement installé ce jeudi 06 avril 2017 à Douala.

La place de la Besseke, place des fêtes par excellence des grandes occasions dans la région du littoral et plus précisémentàDouala a revêtu ses habits des beaux jours à l'occasion de la cérémonie officielle de passation de commandement entre NasseriPaul Bea préfet sortant du département du Wouri et MacheJoseph Bertrand son remplaçant à ce poste.

En effet le 13 mars dernier, les mouvements de la préfectorale n'ont pas épargné la ville de douala car Nasseri Paul Bea qui y exerçait en qualité de préfet du Wouri a été promu au poste de gouverneur de la région du centre ce dernier a été installé vendredi dernier àYaoundé.

Dans la matinée du jeudi 06 novembre,Nasseri Paul Bea est venu une fois pour toute dire ces adieux au département Du Wouri ou il a exercé pendant quatre ans et passer le témoin au nouveau préfet en la personne de joseph Bertrand Mache.

Fritz NtoneNtone le délégué du gouvernementauprès de la communauté urbaine de de douala dans son allocution de la circonstance a tenu a rappeler au nouveau préfetla lourdeur de la tâche qui l'attend à la tête du département du Wouri.

En qualité de préfet du Wouri, joseph Mache aura désormaisà sa charge une population de près de 4 millions d'habitants repartis sur les 30.000 hectares de superficie que constitue le département du Wouri.

La lutte contre le désordre urbain qui a été le cheval de bataille du préfet sortant durant son exercice à douala devra constituer la grosse partie de la feuille de route du préfetMacha .Car NasseriPaul Bea restera comme le celui qui chassé les « cargos » dans la ville de douala quand on sait la difficulté que ceux-ci donnaient aux autorités.

Joseph Paul Macha qui prend la tête du département du Wouri ce jeudi est haut commis de l'état ; administrateur civil principal hors échelle de son état il est marié et père d'une petite fille avant d'arriver au poste de préfet du Wouri a occupé tour à tour les fonctions ci-après : après avoir obtenu son baccalauréat A4allemand en 1985, il obtient sa maitrise en droit public quatre ans plus tard à l'université de Yaoundé.

Il entre à l'Enam en 1990 par voie de concours et ressort deux ans plus tard. Il est tout d'abord affecté en complément d'effectif aux services centraux du ministère de l'administration territoriale en 1992 , de 1993 à 1996 ils est chef de cabinet N0 2 du gouverneur de la province du littoral, de 1996 à 2000 il est 1er adjoint préfectoral du préfet du Wouri à douala ,de 2000 à 2003 il est secrétaire général de la région du centre , de 2003 à 2005 ils est secrétaire général de la région du nord à Garoua ; de 2005 à 2008 il, est préfet du Diamaré à Maroua en remplacement déjà de Nasseri Paul Bea , de 2008 à 2012 il est préfet de la Mezam à Bamenda , de 2012 au 12 mars 2017 il est préfet de la Menoua en remplacement de Nasseri Paul Bea et depuis le 13 mars 2017 il est préfet du Wouri en remplacement une fois de plus de Nasseri Paul Bea.

Les populations du Wouri devront désormais s'habituer à ce visage qui désormais présidera aux destinées de cette région aux grands bonheurs des originaires du département du Noun, département d'origine du nouveau préfet Joseph Bertrand Macha Njouonwet.