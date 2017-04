Des besoins qui ont ainsi poussé les populations à lancer un appel solennel en direction du ministère de la Santé et de la Prévention pour relever tous ces défis et doter surtout les populations de Toubacouta d'une clinique dentaire avec les techniciens requis et des services échographiques avec le personnel adéquat.

Même si aujourd'hui ces partenaires français songent à s'attaquer à d'autres projets du genre dans la commune de Toubacouta et que les populations acceptent de faire bon usage de ce joyau, il n'en demeure pas moins que certaines questions liées à l'affectation dans ce local d'un personnel qualifié et en nombre suffisant, tout comme le relèvement du plateau technique existant dans cette maternité, restent sans réponse plausible.

Pour un coût d'investissement de 16 millions de Frs, cette maternité a été entièrement rénovée par ces partenaires étrangers qui, dans un récent séjour entre nos quatre (4) murs, se sont vivement souciés de l'état de dégradation de cet établissement ayant la vocation de donner des vies. Non pas pour la seule commune de Toubacouta mais pour l'ensemble des sept (7) villages polarisés par la maternité à l'image de Keur Aly Guèye et Médina Sangako.

Un groupe de bienfaiteurs français, composé des élèves du lycée professionnel privé St Henry, de l'Association « Formation et Métiers », de l'Association « Pachapalli », de la fondation Eiffage et du lycée professionnel Privé St André, ont inauguré en fin de semaine dernière les nouveaux locaux de la maternité de Toubacouta (environ une soixantaine de Kilomètres au Sud Ouest de Kaolack).

