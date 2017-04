Afrique de l'Ouest: UEMOA - Alassane Ouattara détermine les nouveaux défis à relever

Dans son adresse, le Chef de l'Etat a démontré la résilience de l'économie de l'Union, en dépit des chocs exogènes qui ont perturbé l'économie du continent.

La menace sécuritaire, la baisse de la demande en provenance des économies émergentes, la baisse des cours des principaux produits de base, la baisse de la liquidité bancaire et le recul des réserves de change. Ce sont le défis auxquels les membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) devraient faire face, a relevé dans son allocution le Président de la République, Alassane Ouattara. Ce, à l'entame de la réunion extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Uemoa le lundi 10 avril, à Abidjan-Cocody.

Dans son adresse, le Chef de l'Etat a démontré la résilience de l'économie de l'union, en dépit des chocs exogènes qui ont perturbé l'économie du continent. « Malgré une conjoncture internationale difficile, je suis encouragé par les bonnes performances économiques enregistrées par les États membres de notre espace. En effet, avec un taux de croissance économique de 6,8% en 2016, l'Uemoa affiche un taux quatre fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne (1,6%). Selon les premières indications, les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables ».

Mais, il note que les bonnes performances économiques ne doivent pas "occulter" les défis auxquels la zone reste confrontée: la sécurité, la chute des cours des matières premières, la baisse de la liquidité bancaire, etc. « Nous pouvons faire face à ces défis en renforçant les mesures budgétaires en cours dans chacun de nos États, tout en assurant une meilleure coordination des politiques au niveau communautaire pour accélérer les réformes sectorielles. Notamment, celles qui favorisent les investissements privés », affirme le Président de la République.

Pour lui, ces revues annuelles doivent permettre aux États membres de l'Uemoa d'agir avec plus d'efficacité en vue d'obtenir des résultats concrets et tangibles pour les populations. Tout en abordant des sujets en rapport avec la modernisation des organes et institutions de l'union.