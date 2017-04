Sénégal: Sédhiou/ Le PDS prét à bousculer l'Apr à Diaroumé - Fodé Camara bonifie le mouvement Karim OK

Les leaders du Parti démocratique sénégalais de la commune de Diaroumé viennent de lancer un nouveau défi à la mouvance présidentielle. Ragaillardis par l'adhésion de Fodé Camara sous la bannière du mouvement Karim OK, les libéraux de Diaroumé ont mobilisé dimanche dernier, à l'occasion du meeting d'entrée de M. Camara. Celui-ci a rassuré sur son apport pour faire gagner le PDS et impulser, a-t-il dit, le développement local.

Jusqu'alors en marge du landerneau politique mais toujours au service de sa communauté dans le plus grand anonymat, Fodé Camara, un natif de Diaroumé dans le département de Bounkiling, a décidé de s'engager sur le terrain politique pour s'investir dans le développement de sa cité.

Pour arriver à cette fin et réaliser son rêve, Fodé Camara a choisi le Parti démocratique sénégalais et d'être aux côtés de Karim Wade. Avec tambours et trompettes, bain de foule aux couleurs du Sopi de Me Abdoulaye Wade, il a harangué le public dans une caravane bleue suivie d'un meeting à la place publique de Diaroumé. « Monsieur Karim Wade incarne l'intelligence et la réalisation des projets au Sénégal. Il est aussi l'espoir de la nation. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller avec le mouvement OK qui est inscrit dans le Parti démocratique sénégalais », a expliqué Fodé Camara alias Chaux Blanc.

Interrogé sur le choix de sa destination dans un parti de l'opposition, Fodé Camara assure avoir fait la meilleure option. « J'ai analysé et fait la meilleure option d'aller au Pds pour contribuer à impulser le développement de mon terroir. Moi, je n'ai jamais attendu être dans le landerneau politique pour aider mes frères et concitoyens de Diaroumé et de la région de Sédhiou. Je m'engage à renforcer ce soutien à mes concitoyens et participer au développement local durable de notre terroir ».

Sédhiou, sa région caracolant loin derrière, Fodé Camara dit supporter difficilement la pauvreté endémique qui affecte son terroir. « Partout où on cite Sédhiou, c'est dans le mauvais sens tellement la pauvreté, l'absence de réalisations et d'investissements dans presque tous les secteurs sont endémiques dans cette région. Il faut de nouveaux paradigmes et de nouvelles orientations citoyennes pour impulser le développement à la base. J'ai trouvé des responsables du Pds très ouverts et ensemble avec le mouvement OK de Karim, nous allons apporter le changement attendu », a signifié Fodé Camara au milieu de la foule.

Accueilli à bras ouverts par ses frères libéraux, Fodé Camara intègre de fait le cercle restreint de Mamadou Lamine Dramé, leader local du Pds et ancien président de la région de Kolda, natif de Diaroumé. Avec ce ralliement de Fodé Camara au Pds, c'est sans doute un nouveau défi lancé à la mouvance présidentielle à l'orée des élections législatives de juillet prochain.