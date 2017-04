Ile Maurice: Agression, coups et blessures - Le Dr Gungadin appelé à témoigner

Salfraz Samrick, Reza Jeeandy et Vijay Jagu ont comparu en cour le lundi 10 avril 2017. Deux accusations formelles d'agression avec préméditation et de coups et blessures entraînant la mort de Bibi Saherah Sookhary pesaient sur eux. L'avocat de l'accusé Samrick, Me Sanjeev Teeluckdharry, a réclamé que le médecin légiste, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, soit appelé à la barre avant les autres témoins.

Selon Me Teeluckdharry, «il n'y a aucun lien de causalité entre les coups et blessures qui auraient causé la mort de la victime et la cause du décès». Suivant la décision de la magistrate, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, qui a pratiqué l'autopsie de la victime, sera entendu en premier, le 26 juillet.

Le deux autres accusés, Reza Jeeandy et Vijay Jagu, ont plaidé non coupables. Les faits remontent au 16 novembre 2012. Le trio, aurait, selon l'acte d'accusation, tabassé le fils de la victime sur la route à Triolet. Et c'est là que la mère serait intervenue et aurait subi des coups et blessures qui auraient entraîné sa mort.Les deux accusés ont retenu les services de Me Ridwaan Toorbuth et Me Sandilen Calliapen.