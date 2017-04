Ile Maurice: Reconnu coupable de menace de viol et d'enlèvement

Le couperet est tombé le lundi 10 avril 2017 pour Roshan Gyah. La magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing, siégeant en cour intermédiaire, l'a reconnu coupable sous une accusation formelle de «using an information and communication for the transmission of a message which is of menacing character» en vertu de l'Information and Communication Technologies Act. L'individu avait menacé de violer et d'enlever une de ses collègues, tout en utilisant des mots vulgaires.

Cette affaire remonte au 23 septembre 2009. Roshan Gyah avait téléphoné à la victime. Reconnaissant son interlocuteur et se sentant lésée par les propos déplacés qu'il tenait, la jeune femme avait rapporté l'affaire au poste de police de Chemin-Grenier. Mis devant les faits, l'accusé avait affirmé entretenir une relation avec elle.

Mais la magistrate a estimé que la version de la victime était plus crédible et que celle de l'accusé manquait de spontanéité. «It lacked the spontaneity of a truthful version and I find it strange that accused could not remember the whole incident and he seemed to have a selective memory», a observé la magistrate. «I have found the prosecution case to be credible, trustworthy and truthful», a-t-elle conclu.