Ile Maurice: Pot-de-vin - Deux douaniers écopent de neuf mois de prison pour 60 livres sterling

Lors de l'énoncé de la sentence, le magistrat Azam Neerooa a souligné les facteurs qu'il a pris en considération. Il y a notamment le temps écoulé depuis le délit, soit sept ans. Il a aussi fait mention des casiers judiciaires vierges de Deoraj Bhirgoo et Mooneshwar Busawah et du fait qu'ils ne pourront récidiver, n'étant plus employés aux douanes.

Ils avaient été trouvés coupables de corruption. Ce mardi 11 avril 2017 en cour intermédiaire, Deoraj Bhirgoo, un sexagénaire de Rose-Belle, et Mooneshwar Busawah, habitant Flacq, ont été condamnés à neuf mois de prison chacun. Tous deux d'anciens douaniers, ils étaient accusés sous le Prevention of Corruption Act d'avoir reçu 60 livres sterling en guise de pot-de-vin alors qu'ils étaient en fonction à l'aéroport de Plaisance.

