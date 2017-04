Sénégal: Pour mieux communiquer avec sa clientèle - Senelec va se doter d'un nouveau système d'information

La société nationale de l'électricité du Sénégal (Senelec) a procédé hier, lundi 10 avril, au lancement du projet du nouveau système d'information pour la clientèle (Nsic). D'un coût global de 5 milliards de francs Cfa, la mise en place de cet outil va se dérouler sur une période de 18 mois. Selon le directeur général de Senelec, Mouhamadou Makhtar Cisse, le nouveau système d'information pour la clientèle va changer carrément la base de données de Senelec, en la rendant interactive et moderne.

«Le système d'information pour la clientèle constitue, en effet, le socle de l'activité commerciale. C'est pourquoi, nous avons décidé de lancer l'acquisition de ce système de dernière génération malgré les craintes légitimées, exprimées, les obstacles à franchir et les multiples défis à relever. Nous allons entrer dans la phase d'intégration de cette solution dans l'environnement de Senelec», a fait savoir Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de Senelec .

Selon lui, ce projet qui va se dérouler sur une période de 18 mois permettra de réaliser un des programmes phares du plan stratégique de Senelec, en changeant carrément la base de données et en la rendant interactive et moderne «Désormais nous aurons des données beaucoup plus fiables pour communiquer avec nos clients. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle plateforme interactive pour pouvoir dialoguer directement avec nos clients afin mieux gérer leurs attentes et donc mieux les satisfaire. Nous n'avons pas un objectif plus important que de satisfaire la clientèle et cela demande le support d'un système d'information performant », a-t-il laissé entendre.

Interpellé sur la construction de la centrale à charbon de Bargny qui a suscité beaucoup de polémique, le directeur général de Senelec soutient : «70 % des travaux ont été exécutés avec le soutien du maire et des populations de Bargny qui ont beaucoup apprécié les retombées de cette centrale. Si c'était mauvais pour le Sénégal je n'y participerais pas. J'estime que ce projet est bon pour le Sénégal. Ceux qui l'ont initié aiment leur pays. Maintenant, c'est le droit des uns de penser qu'il faut le faire. C'est le droit des autres de penser le contraire ».

Pour lui, la loi a été respectée ainsi que les normes et procédures. « Il aura toujours dans le monde des gens qui pensent qu'il faut mettre des panneaux solaires et des éoliennes partout. C'est une chose facile à dire, mais techniquement c'est impossible. Nous avons la préoccupation environnementale. On ne peut pas aimer ce pays moins que ceux qui protestent. On ne peut aussi l'aimer plus. S'il y a des gens qui contestent c'est vraiment leur droit le plus absolu. Je n'ai que du respect pour les gens qui disent non, mais je dis oui pour la centrale de Bargny », martèle-t-il .