Afrique de l'Ouest: Le Niger assure la présidence de la commission de l'Uemoa - La fin d'un long feuilleton

«J'ai mûrement réfléchi avant de rédiger deux lettres. Une adressée au président de la République pour lui demander de me décharger des fonctions de Commissaire du Sénégal à l'UEMOA. La deuxième lettre que j'ai adressée au président de la Conférence des Chefs de l'Etat pour demander aux Chefs d'Etat de me libérer de mes charges du président de la Commission de l'UEMOA», avait-il écrit fin septembre 2016.

Cependant, le différend aura perduré au-delà de cet échéancier de 6 mois, nécessitant une nouvelle prolongation. Et, à l'issue de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA qui s'est tenue à Dakar, le dimanche 5 juin 2016, Cheikh Hadjibou Soumaré a été maintenu à son poste de président de la Commission de l'Union jusqu'au prochain sommet de l'organisation sous-régionale.

En janvier 2016, faute de consensus, le mandat de Cheikh Hadjibou Soumaré, arrivé à terme, avait été reconduit pour 6 mois. L'ancien Premier ministre sous Wade a été propulsé à la tête de la Commission de l'UEMOA en novembre 2011 par le président Me Abdoulaye Wade. Le Sénégal venait ainsi de réoccuper à nouveau le poste qu'il avait perdu en 2004, au profit du Mali. Pour cause, au nom du principe de rotation qu'il voulait à la tête des instances de l'Union, notamment la gouvernance de la BCEAO, Me Wade avait préféré sacrifier le Sénégalais Moussa Touré, alors président sortant, pour soutenir Soumaïla Cissé (Mali).

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.