Sénégal: Législatives du 30 juillet prochain - La LD acte pour Benno Bokk Yaakaar

Tout comme le renforcement du processus démocratique en cours dans le pays et la restauration de la crédibilité de l'Assemblée nationale. Sous ce rapport, le porte-parole de la Ld a lancé un appel à l'ensemble des composantes de Bby à faire «preuve d'esprit d'ouverture, de responsabilité et de solidarité au cours des investitures des candidats afin que les listes nationale et départementales résultent d'un consensus entre les organisations membres de cette coalition». Par ailleurs, Moussa Sarr a également précisé que cette position de son parti engage tous les responsables de la Ld.

Poursuivant son propos, Moussa Sarr a fait remarquer que le Bureau politique, en prenant cette décision, estime que les prochaines élections législatives doivent permettre de renforcer d'une part le repositionnement et le redéploiement de la Ld et ensuite le processus démocratique en cours dans le pays.

Face aux journalistes, Moussa Sarr a indiqué que cette option électorale d'engager le parti sous la bannière de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a été entérinée par le Bureau politique du parti, lors de sa session tenue le samedi 8 avril dernier après un vote à bulletin secret à la majorité qualifiée des fédérations et des organisations intégrées des femmes, des jeunes, des aînés et des cadres.

