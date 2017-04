Angola: L'Angola et l'Indonésie renforcent les relations diplomatiques

Jakarta — Les gouvernements de l'Angola et de l'Indonésie commencent mardi à Jakarta, en Indonésie, des pourparlers officiels au niveau des chefs de diplomatie.

Les délégations de deux pays sont conduites par le ministre angolais des Relations extérieures, Georges Chikoti, et le ministre des Affaires Etrangères de l'Indonésie, Retno Marsudi.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures, à Jakarta, les deux parties vont signer plusieurs instruments de coopération bilatérale mettant en évidence le protocole d'entente sur les consultations politiques entre les deux ministères.

Chikoti signera également un autre accord sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service.

Dans l'entre-temps, les autorités indonésiennes ont déjà exempté les Angolais de visas d'entrée.

Pendant une période de 90 jours, tout citoyen de nationalité angolaise qui veut se rendre en Indonésie, le pays avec plus de musulmans dans le monde, il peut le faire sans visa.

L'Indonésie reçoit chaque année, dix millions de touristes, principalement du Singapour, de la Malaisie, de la Chine, de l'Australie et du Japon.

Dans l'ordre du jour de Georges Chikoti, il est aussi prévu le renforcement de la coopération économique et commerciale, puisque le but est d'attirer les entrepreneurs et les investisseurs indonésiens.

Il est également un message du Président de la République, José Eduardo dos Santos, à l'homologue indonésien, Joko Widodo.

Dans le cadre de la visite que Georges Chikoti effectue à Jakarta, la Chambre de Commerce et Industrie de l'Indonésie a réuni les entrepreneurs et investisseurs du diversifié secteur agro-industrie pour une rencontre avec le gouvernant angolais.

Au cours de la session, l'expert Lello Francisco de l'UTIP, a présenté le cadre juridique régissant l'investissement privé angolais, le potentiel de l'économie nationale, l'environnement des affaires et aussi les possibilités que le gouvernement offre à ceux qui souhaitent investir dans le pays, en dehors du secteur du pétrole.

L'Indonésie, puissante en ressources minérales et pétrolières, a diversifié avec succès son économie, réduisant la pauvreté en mettant l'accent sur la diffusion de la technologie et l'amélioration de bonnes pratiques de gestion en collaboration avec les institutions publiques et privées.

Une autre expérience indonésienne avec des résultats positifs provient du secteur financier. Le progrès est au niveau de la supervision et réglementation bancaire, de la classification et fourniture de prêts, du renforcement de capitaux propres et de l'imposition de limites d'exposition de change.

L'Indonésie investit dans les infrastructures. Elle a d'énormes ressources de bauxite, argent, étain, cuivre, nickel, or et de charbon.

L'industrie repose sur les textiles, engrais, produits électroniques et pharmaceutiques, ciment, pneus en caoutchouc, transformation du bois, vêtements et chaussures.

À son tour, l'agriculture très diversifiée investit aujourd'hui dans les petits agriculteurs qui utilisent déjà la technologie de pointe.

L'élevage, la pêche et la sylviculture sont des références dans le monde entier.

L'Indonésie achète de l'Angola, du pétrole, du fer et de l'acier.

Dans le marché indonésien, l'Angola achète des médicaments et divers produits pharmaceutiques.

Le ministre des Relations Extérieures, Georges Chikoti, effectue un périple à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Indonésie, la Corée du Sud et le Vietnam.