Angola: Bié - La police enregistre plus de 200 crimes à Cuito

Cuito (Angola) — 235 crimes ont été enregistrés dans la municipalité de Cuito par le commandement local de la police nationale, durant le premier trimestre de l'année en cours, soit moins 25 comparativement à la même période antérieure.

L'information a été donnée mardi par le commandant municipal de la police à Cuito, l'intendant Martins Albino qui a dit que ces crimes avaient été commis contre l'ordre et la tranquillité publique, l'usage et la possession des stupéfiants, la possession illégale d'armes à feu et des engins explosifs ainsi que les homicides volontaires simples et autres.

"228 individus impliqués dans ces crimes ont été arrêtés dont 200 hommes et 28 femmes", a-t-il dit.

L'usage excessif de boissons alcooliques et d'autres drogues, les divergences dans les foyers, la recherche frénétique pour le gain facile, le chômage, la faim, la misère, le manque d'illumination publique ainsi que la non observation du code de la route figurent parmi les causes de transgressions.