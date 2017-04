La 25ème édition du Saint-Louis Jazz Festival va du 24 avril au 1er mai. Huit jours de Festival, ce n'est pas très courant, mais les 25 ans expliquent sans doute cela... Sans oublier qu'il y aura une tête d'affiche pour chacune de ces huit soirées. Marcus Miller par exemple, qui avait renoncé à sa prestation de l'an dernier, pour des questions de «sécurité», sera là cette année : l'association Saint-Louis Jazz veille au grain, en collaboration avec l'administration. A cela s'ajoute que le Festival devrait jouer les «ponts culturels», entre la Gambie et le Sénégal, avec la prestation annoncée de Jaliba Kouyateh.

On en parlera comme de la petite déception de la dernière édition du Saint-Louis Jazz Festival, la 24ème, où l'on avait alors appris, malheureusement, que le bassiste américain Marcus Miller ne viendrait pas, ni lui, ni son blues d'ailleurs...Pour des raisons de «sécurité», nous avait-on dit à l'époque. Mais il faut dire que l'an dernier, la situation en Afrique de l'ouest était assez tendue, l'attentat de Grand Bassam n'était pas très loin, et le préfet, qui n'avait pas voulu prendre de risques, avait tout simplement décidé d'annuler ou d'interdire le Festival. L'homme s'était ensuite rétracté, le Saint-Louis Jazz Festival «sécurisé» pour ne pas dire «encadré», de quoi soulager les nombreux inconditionnels de cette institution culturelle... Sans parler de tous les investisseurs quels qu'ils soient, quand on sait que le Festival de jazz a justement vu le jour pour que Saint-Louis trouve le moyen de «souffler», de «respirer», tordant ainsi le cou à un mois de mai souvent très creux, synonyme de passage à vide pour de nombreux hôteliers.

Mais oublions l'an dernier, car Marcus Miller sera là cette année, pour la 25ème édition du Saint-Louis Jazz Festival. 25 ans, donc tout un symbole, et le responsable de la programmation, Birame Seck, explique à ce sujet que ce n'est pas fortuit, si cette 25ème édition va du 24 avril au 1er mai. Huit jours de Saint-Louis Jazz Festival, ce n'est pas très courant, sans oublier qu'il y aura au moins une «tête d'affiche» pour chacune de ces huit soirées.

Avec quelques grands messieurs de la musique, même pour le Off du Festival : Wasis Diop, le batteur Cheikh Tidiane Fall, et Omar Pène, qui se retrouvera plus ou moins entre deux festivals... Le Saint-Louis Jazz lui-même et le Festival Colloque de Saint-Louis, le Festicoll, organisé par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), du 27 au 29 avril prochain.

Autrement dit juste avant le concert de clôture du 1er mai, avec Baaba Maal... Un concert «dansant» et «populaire», dans l'esprit du Saint-Louis Jazz Festival, qui tient à cette proximité avec le public, et qui devrait aussi servir de «pont culturel»... Entre la Gambie et le Sénégal, clin d'œil à leurs nouvelles relations diplomatiques, avec la prestation annoncée de Jaliba Kouyateh, qui succèdera sur scène, dès ce 24 avril, à l'Ensemble philarmonique de l'Armée sénégalaise.

En In, on citera quelqu'un comme le chanteur et musicien américain Lucky Peterson, Lisa Simone, la fille de sa mère (Nina Simone), en duo avec Hervé Samb, le Jamaïcain Monty Alexander, pianiste de jazz, le chanteur congolais Lokua Kanza, l' «excellent bassiste sénégalais» Alune Wade, le pianiste Jacky Terrasson et son vieil ami le trompettiste Stéphane Belmondo, le groupe Nakodjé, etc.

Autant de personnes qu'il faut pouvoir «convaincre». Quand on sait que pour certains d'entre eux, c'est parfois le «grand saut dans le vide», habitués qu'ils sont à de plus «grandes villes» ou à de plus «grandes scènes». Mais disons qu'avec son statut de «patrimoine mondial de l'Unesco», ou son «réseau de tourneurs», d'agents, de musiciens... Saint-Louis a des arguments