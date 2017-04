Sénégal: Les bouquets Canal+ changent de prix - Le tarif du kit complet désormais à 12000 F CFA

Le groupe Canal+ Sénégal a organisé une conférence de presse hier, lundi 10 avril, dans ses locaux sis à l'avenue Hassan 2 à Dakar. Une rencontre organisée, selon son directeur général, Sébastien Punturello, pour revenir sur les nombreuses nouveautés en termes de programmation de production, en particulier sénégalaise et africaine. Aussi a-t-il dévoilé une nouveauté concernant le prix et l'accessibilité de leurs offres.

«Je souhaite informer le public de ce nouveau prix de décodeur à 12000 F Cfa, précisant que ce n'est pas que le décodeur, mais, en plus, la parabole et tous les accessoires sur l'ensemble du territoire sénégalais à partir du 10 avril». Le directeur général de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello, s'exprimait ainsi lors de la conférence de presse organisé par son groupe pour faire part des nouveautés en termes de productions et de programmations mais aussi des offres.

Selon lui, cette baisse est due à l'engouement très fort des populations surtout en banlieue et dans les régions, mais aussi et surtout à la volonté du groupe de proposer des formules d'abonnements plus accessibles. Et M. Punturello de poursuivre: «nous l'avons fait au mois de mars dernier à titre promotionnel. Et, vu l'engouement et la demande, on a souhaité aujourd'hui confirmer 12.000 F Cfa pour un décodeur, une parabole et les accessoires».

Dans l'ordre, dit-il «nous sommes très fiers de rappeler l'appui du groupe Canal+ pour la production locale. Les derniers prix décernés au FESPACO pour trois des quatre œuvres sénégalaises que le groupe Canal+ a accompagnées, en termes de financement, peuvent en témoigner». Il s'agit de «Tundu Wundu» (meilleure série télévisuelle), «Félicité» d'Alain Gomis (étalon d'or) et de «Wulu» (film franco-sénégalais du réalisateur Daouda Coulibaly) qui a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine.