Maroc: Les journalistes de l'UPF face au challenge environnemental

Face aux enjeux des grands défis contemporains tels que, le réchauffement climatique, la tourmente du gaz à effet de serre et ses corollaires dont la détérioration des conditions de vie, les membres et sympathisants de l'UPF ont planché sur la nécessité pour les médias d'influencer considérablement le citoyen à travers la sensibilisation et la vulgarisation de la culture environnementale.

Ce symposium qui vient de se boucler s'inscrivait dans la ligne droite de la COP22 de Marrakech qui avait été l'occasion pour la communauté internationale de prendre la résolution d'intéresser davantage les médias à la prise en charge des questions de défense et de protection de l'environnement, a souligné à l'ouverture des assises, Madiambal Diagne, président international de l'UPF. Ce forum de l'environnement pour les médias a remis la pendule à l'heure sur la vision du traitement des problèmes écologiques par les médias et la place que ces derniers accordent à cette problématique dans leurs organes de presse.

