Afrique du Sud: Zones d'ombre autour du projet nucléaire sud-africain

Eskom, la société nationale d'électricité, informe que de nombreuses compagnies, de Chine, de France de Corée du Sud et de Russie, auraient manifesté leur intérêt pour la construction des réacteurs. Une organisation partenaire d'Eskom a même prétendu récemment que Rosatom n'était plus favorite.

"Je pense que s'ils cherchent tant à accélérer le processus, c'est parce qu'il y a des jeux troubles. C'est sûr qu'il y a des organisations, et particulièrement l'entreprise russe Rosatom qui amasseront d'énormes sommes d'argent s'ils gagnent le marché. Ils essaient de forcer la main du gouvernement et les Sud-Africains pensent qu'à cet effet, ils ont soudoyé certains de ses membres", estime Harmut Winkler, professeur de physique à l'université de Johannesburg.

