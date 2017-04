Le tribunal de grande instance de Diourbel a condamné hier, lundi Lamine Diouf, à 20 ans de travaux forcés. Le présumé a été reconnu coupable du meurtre de Saliou Ndong âgé seulement de 3 ans. Les faits se sont déroulés à Baback, localité située dans la commune de Ndangalma, dans le département de Bambey.

Le 10 aout 2010 les éléments de la brigade de gendarmerie de Bambey ont été informés par le chef de village de Baback Ndioudiouf du meurtre commis aux environs de 6 heures du matin. Il résultait des constatations matérielles des gendarmes enquêteurs que le corps sans vie de Saliou Ndong âgé de 3 mois gisait dans une mare de sang, entre deux arbres, en position accroupie. Les renseignements recueillis permettaient de mettre la main sur le présumé meurtrier, Lamine Diouf, de même que l'arme ayant servi à commettre l'infraction.

Le certificat de genre de mort délivré par le Docteur Alimou Diallo, faisait état de fracture ouverte occipitale et de fracture ouverte frontale avec crevaison de l'oeil par une arme blanche. Entendu par les enquêteurs Maïmouna Diouf, grand mère de Saliou Ndong, soutenait que le nommé, avec qui il n'avait aucun contentieux, est venu la retrouver très tôt le matin chez elle et quand elle s'est aperçue que celui-ci détenait un coupe-coupe dans une attitude vindicative, elle a pris la fuite et c'est ainsi que Lamine Diouf s'en est pris à son petit-fils.

Le nommé Alioune Badara Diouf, chef de village révélait avoir appris de Gorgui Diouf, le père de l'inculpé que celui-ci ne jouissait pas de ses facultés mentales. Inculpé homicide volontaire avec préméditation, Lamine Diouf a reconnu les faits qui lui sont reprochés. A la barre, il a réitéré ses propos et déclare avoir agi sans discernement. Que par ordonnance en date du 25 Novembre 2011, le juge d'instruction du premier cabinet a désigné une expertise psychiatrique sur la personne de Lamine avec pour mission de consulter le présumé meurtrier s'il était ou non dément au moment des faits, mais aussi de voir s'il est accessible à la sanction pénale et son degré de dangerosité et son attitude à la récidive.

Le rapport du Dr Aïda Sylla Ndiaye, psychiatre déposé le 31 mai 2015, révèle que Lamine Diouf avait des troubles paroxystiques du comportements déclenchés par la consommation de cannabis et a conclu qu'il était en démence au moment des faits. Considérant qu'il a commis son acte avec préméditation corroboré avec l'arme utilisée avec les parties du corps visées, sont autant de charges suffisantes attestant la volonté de donner la mort.

A la barre, Lamine Diouf n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés de même que Maïmouna Diouf n'a pas varié dans ses déclarations. L'avocat général dans sa plaidoirie a requis 20 ans de travaux forces. L'avocat de la défense Me Arfand Bocar Ndao, a déclaré qu'à défaut de l'acquittement de son client, il demande l'application bienveillante de la loi. La cour a finalement condamné Lamine Diouf a 20 ans de travaux forcés. La partie civile n'a pas demandé des dommages et intérêts. Auparavant le tribunal de grande instance a condamné Yacine Fall a deux ans dont 6 mois ferme pour coups et blessures sur Serigne Kandj. Les faits se sont déroulés à Touba .