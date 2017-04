Burundi: L'opposition se plaint des "persécutions"

Le Service National de Renseignement, la Police et les jeunes «Imbonerakure» du CNDD-FDD (parti au pouvoir) sont pointés du doigt. Agathon Rwasa est en même temps président du FNL et vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi. Il dénonce la situation faite à ses partisans et lui mais n'entend pas céder son fauteuil. Une attitude jugée contradictoire par certains.

Au Burundi au moins 200 cas d'arrestation d'opposants politiques majoritairement des militants du Front National de Libération -FNL non reconnu par le pouvoir sont déjà documentés, avec en moyenne 15 cas par semaine. Uniquement pour le compte de la dernière semaine de mars, 60 cas d'arrestations et deux assassinats sont survenus dans le centre du pays .

Le président du FNL (Front National de Libération) et aussi vice-président de l'Assemblée nationale dénonce l'acharnement dont lui et ses militants font l'objet de la part du régime du président Pierre Nkurunziza.

