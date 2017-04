Congo-Kinshasa: Nomination de Bruno Tshibala - Encore un cas d'exclusivité

Passant outre l'Accord du 31 décembre 2016, le chef de l'Etat a, le 7 avril 2017, nommé Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Et pourtant, conformément à l'accord précité, le nouveau pensionnaire de la primature devait provenir du Rassemblement.

Bruno Tshibala ayant été exclu de l'UDPS, il ne pouvait, par conséquent, plus prétendre faire partie de la structure créée à Genval, en Belgique, et qui comprend neuf plateformes. Machiavélisme aidant, il succède aujourd'hui à Samy Badibanga.

Réagissant à la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre, Konde Vila ki Kanda, président national intérimaire de l'ARC (Alliance pour le Renouveau du Congo), député national élu de la ville de Goma et coordonnateur du groupe des parlementaires membres du G7, estime que la nomination de Bruno Tshibala a été faite dans le cadre du dédoublement du Rassemblement comme ce fut le cas avec les partis politiques. Encore une fois, a-t-il poursuivi, on vient de vivre un cas d'exclusivité, d'autant plus qu'aucun consensus n'a été dégagé autour de cette désignation.

En prenant cette décision, le président Joseph Kabila s'est simplement abreuvé auprès du groupe des dissidents du Rassemblement qui n'a presque pas pignon sur rue. Pour preuve, à la publication de l'ordonnance présidentielle nommant Bruno Tshibala au poste de premier ministre, des incidents ont éclaté à différents endroits dans la capitale et dans quelques villes de l'intérieur du pays en signe de protestation.

Konde Vila ki Kanda pense qu'en considérant le groupe des dissidents comme interlocuteurs, le chef de l'Etat devait tenir compte du rapport de la majorité populaire.

Abordant le problème ayant trait aux élections, Konde Vila ki Kanda soutient vivement l'organisation de ces échéances avant la fin de l'année 2017. «Si le processus électoral est crédible, il résoudrait, tant soit peu, les problèmes socioéconomiques du pays ». Pour ce faire, a-t-il enchaîné, il y a lieu de se référer à la résolution 2348 qui recommande l'application sans équivoque de l'Accord du 31 décembre 2016.

« Un homme politique averti ne doit pas croire que le rapport des forces s'établit par les muscles et les armes, mais, c'est par rapport à l'opinion et aux aspirations du peuple ». Cela sous-entend que si le Premier ministre provenait effectivement du Rassemblement, on aurait senti l'enthousiasme et le délire de joie à travers le pays. Le contraire s'étant produit, Konde Vila ki Kanda déplore les incidents enregistrés à la publication de l'ordonnance nommant Bruno Tshibala au poste de premier ministre.