Sénégal: Un bulletin des décisions et avis de l'ARMP pour "enrichir la culture des marchés publics" (DG)

Dakar — Le bulletin des décisions et avis rendus par le Comité de règlement des différends (CRD) de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), dont une étude a été présentée mardi à Dakar, va contribuer à "enrichir la 'culture des marchés publics", a annoncé Saër Niang, directeur général de l'organe de régulation.

Cette production s'inscrit dans le cadre du "respect des principes fondamentaux, à savoir la l'égalité de traitement des candidats, la libre concurrence, l'efficacité, l'efficience, la transparence et l'économie", a-t-il soutenu.

M. Niang s'exprimait lors de la présentation d'une étude sur l'exploitation des décisions et avis du Comité de règlement des différends de l'ARMP sur la période 2014-2015.

Selon le DG de l'ARMP, cette étude "regroupe l'essentiel des décisions et avis rendus par le CRD entre 2014 et 2015", lesquels sont commentés par le consultant, le juge Adiouma Sèye.

Le document est ainsi mis à disposition des acteurs du système de passation des marchés, notamment les autorités contractantes, les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers, les universités entre autres, a relevé Saër Niang.

"En interne, la collecte et l'analyse des données du CRD permettent de faire l'état des lieux et de suivre la forme et le fond donnés aux décisions et avis rendus, comprendre la production antérieure et mieux éclairer celle en cours et anticiper sur celle à venir", a-t-il souligné.

En d'autres, a ajouté le DG de l'ARMP, ce bulletin "étudie et fixe la mémoire d'un organe sur une période donnée et permet l'amélioration des modalités de prise de décisions et avis du CRD".