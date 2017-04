Sénégal: Forte présence des exposants du riz de la vallée du fleuve à la FIARA

"L'Etat et ses partenaires ont mis beaucoup d'unités de transformation de ce riz, ce qui va inéluctablement influer sur la qualité du riz blanc. A travers donc l'accompagnement de la SAED, le résultat s'accroit de plus en plus en quantité et en qualité", témoigne Madine Ndaw, ancien chargé de la communication de la SAED.

S'agissant de la commercialisation, il informe qu'en plus des acheteurs qui viennent payer des sacs ou des kilogrammes uniquement, beaucoup d'exposants signent des partenariats avec de grands commerçants de Dakar et des autres localités.

M. Guèye explique cette croissance par la mise en œuvre du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture Sénégalaise(PRACAS) et l'appui du gouvernement américain dans le cadre du projet américain "Feed the future Sénégal Naatal Mbay".

