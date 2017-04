Le ministre du Travail et de la sécurité sociale, Emile Ouosso, et celui des Finances, Calixte Nganongo, ont entamé mardi une serie de négociations avec les syndicats des travailleurs de l'Etat. Au menu, les différentes revendications des centrales syndicales face aux réformes voulues par le gouvernement.

Les revendications exposées hier sont essentiellement celles du personnel du ministère des Finances et les agents des douanes. Elles portent notamment sur la sécurité sociale, le paiement des primes et indemnités liées au travail du personnel ; la mise en application des lois et règlements...

En ce qui concerne le personnel du ministère des Finances, il s'agit entre autres du non-paiement des primes relatives à la masse commune ; de l'absence de transparence dans l'utilisation des crédits liés aux avantages des travailleurs et dans le choix des agents de l'Etat devant participer aux différents séminaires organisés au Congo et à l'étranger.

Les travailleurs dénoncent également un « dysfonctionnement » au niveau du ministère, notamment la mise en quarantaine de certains cadres ; l'injustice sociale ; le mauvais traitement du personnel ; le mépris vis-à-vis du syndicat ; l'installation des caméras dans tous les services du ministère des Finances etc.

A cette situation s'ajoutent, selon le syndicat, le manque de protection et de prévention fiables contre les maladies pulmonaires et des agents évoluant à l'imprimerie ; l'utilisation abusive du personnel extérieur et non qualifié pour des tâches quotidiennes dévolues aux agents du ministère des Finances.

Pour les cadres et agents de la douane, les réclamations concernent la restitution de la redevance informatique à la douane conformément à la loi ; le retrait immédiat de la circulaire N°481 du 2 novembre portant application des textes en vigueur en matière de nomination, de suspension des fonctions et des modifications des textes organiques ;

Les douaniers s'insurgent contre la nomination de certains cadres, qu'il jugent « non-douaniers » et « non assermentés » pour des postes techniques et stratégiques. De même ils demandent à la tutelle d'annuler la note de service ministérielle n°105- 106-107-108 et 109 du 7 février 2017 portant nomination des cadres de la douane à des postes de responsabilité...

Quelques recommandations ont été présentées aux membres du gouvernement, à savoir : « l'utilisation rationnelle des cadres écartés dans certaines directions ; le paiement des commissions sur une liste collective ; la participation du syndicat à toutes les activités liées au problème du personnel... ».

Le gouvernement congolais, quant à lui, a invité les partenaires sociaux à l'apaisement. « Cette réunion consiste à l'ouverture d'un cycle de négociations, parce qu'il y a beaucoup de points à l'ordre du jour. Il faut que les parties se mettent ensemble pour apprécier chaque revendication et chaque recommandation pour que le juste milieu soit trouvé et appliqué. En matière sociale, on ne décide jamais dans la colère, ni dans la joie », a déclaré le ministre Emile Ouosso.