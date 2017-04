Sénégal: Aibd, Zesi, projets structurants... Diass veut profiter du nouvel environnement économique

L'arrivée de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), la Zone économique spéciale intégrée et autres projets structurants constitue d'énormes opportunités d'emplois pour la jeunesse de Diass. Pour relever le défi de l'employabilité, l'économiste Mamadou Ndione, un cadre de la commune de Diass, a initié, samedi, un forum citoyen sur la formation et l'emploi pour permettre aux jeunes de sa localité de tirer profit de ces opportunités et contribuer au développement de leur terroir.

Ce forum était donc un moyen de réfléchir, avec les structures comme l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej), le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), l'Office national de formation professionnelle (Onfp) et l'Aibd, aux actions à mettre en œuvre pour favoriser une meilleure employabilité des jeunes de Diass. En effet, les nombreux projets de l'État et des privés concentrés dans la zone nécessitent un capital humain hautement qualifié et, pour l'économiste Mamadou Ndione, cadre de la localité, cette rencontre devait permettre à la jeunesse de sa commune de se rapprocher davantage des structures évoluant dans le milieu de la formation professionnelle et de l'emploi. L'objectif, a-t-il noté, est de leur ouvrir des perspectives d'avenir pour en faire de véritables acteurs de développement de leur localité et du Sénégal. À en croire M. Ndione, le chef de l'État, Macky Sall, a prévu de dégager une enveloppe de 50 milliards de francs CFA sous forme de bourses pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la formation professionnelle. « Il est important que les jeunes de Diass aient cette information et qu'ils puissent profiter de cette perspective et être opérationnels afin qu'ils soient compétitifs au même titre que tous les jeunes du Sénégal et travailler à l'aéroport et autres structures connexes liées au développement de notre localité », a-t-il indiqué.

Représentant de l'Aibd à ce forum, Papa Mahawa Diouf a annoncé qu'avec cette infrastructure aéroportuaire de nouvelle génération, des opportunités économiques vont se présenter en termes d'emplois pour la jeunesse de Diass. Ainsi, a-t-il relevé, une transformation est prévue au tour de l'aéroport, notamment les infrastructures d'aménagement et d'investissement. « Si Diass veut jouer son véritable rôle dans le triangle Thiès-Dakar-Mbour, il faudra que la jeunesse se prépare et connaisse les métiers d'avenir », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de développement municipal (Adm) a noté que Diass sera au confluent de toutes les infrastructures qui tournent autour de l'Aibd et sera un hub autoroutier et minier. Et selon Cheikh Issa Sall, il faut des cadres compétents, des jeunes très bien formés qui ont l'amour de leur terroir pour porter l'avenir de Diass qui occupe une place très importante dans le dispositif du Plan Sénégal émergent (Pse). « La jeunesse de Diass doit être sensibilisée et bien informée pour qu'elle puisse plus tard tirer profit des opportunités d'emplois qui s'offrent à elle et contribuer au développement de son terroir. C'est pourquoi il faut soutenir des cadres comme Mamadou Ndione pour pouvoir faire jouer à Diass le rôle que tout le monde attend de cette commune ».

Au cours de ce forum, les différentes structures évoluant dans le milieu de la formation professionnelle et de l'emploi ont fait des communications pour informer les jeunes sur leurs stratégies d'intervention, les critères d'éligibilité et les opportunités. Elles se sont engagées à accompagner la jeunesse dans la facilitation des procédures.