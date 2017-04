Algérie: Exportations algériennes vers le continent - Des négociations sont en cours dans le machinisme agricole

Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb a indiqué mardi à Alger que des opérateurs algériens étaient en train de négocier des contrats d'exportation dans le machinisme agricole vers l'Afrique, et ce après plusieurs opérations d'exportation de médicaments.

"Le marché africain est à notre portée, nos produits commencent à y aller. Nous avons commencé par les médicaments et actuellement nous sommes en train de négocier sur des marchés dans le machinisme agricole dont notamment les tracteurs", a déclaré M. Bouchouareb lors de sa visite au 15ème Salon international de l'agroalimentaire d'Alger (Djazagro) en compagnie du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdessalem Chelghoum.

Interpellé par un opérateur privé algérien qui demandait à ce que les contraintes à l'export soient levées pour conquérir le marché africain, M. Bouchouareb a souligné que l'Etat soutient et accompagne les privés qui sont déjà sur le continent et ceux qui veulent pénétrer ce marché.

"Apprendre à exporter demande du temps. Nous sommes en train de finaliser le tracé (de la transsaharienne) de Ndjamena, cela permettra une pénétration directe de ce marché", a-t-il ajouté.

En sillonnant les différents stands du salon, les deux ministres ont eu des échanges avec des opérateurs algériens et étrangers. Ils ont donné des orientations sur l'importance de l'investissement en amont et en aval dans le secteur agricole.

"Les industriels doivent travailler en partenariat avec les agriculteurs", a dit M. Chelghoum à un opérateur ayant investi dans la chaîne du froid.

Il a souligné à cet effet que l'intérêt "le plus important" doit être donné à l'investissement et au partenariat dans le secteur agricole et agroalimentaire.

De son côté, M. Bouchouareb a rappelé les incitations accordées par l'Etat à l'investissement à travers différentes lois et dispositifs notamment pour les secteurs agricole et industriel, ajoutant que ce salon "est une opportunité pour nos opérateurs pour concrétiser leurs projets sur le terrain", a-t-il dit.

Réduire le déficit de la balance alimentaire

Lors d'un point de presse, le ministre de l'Industrie et des mines a rappelé que le programme du président de la République tablait sur le secteur agricole et industriel pour réaliser son objectif de croissance de 7% en 2019 et réduire le déficit de la balance alimentaire.

"Nous devons baisser le déficit de la balance alimentaire comme premier objectif", a-t-il dit notant que la couverture de la totalité des besoins alimentaires par la production nationale "n'est pas possible". Mais, "il faut exploiter les potentialités pour produire plus et exporter afin de compenser là où nous avons de déficit", suggère-t-il.

"Si nous arrivons à équilibrer notre balance alimentaire c'est déjà très important. C'est ce que nous essayons de faire à travers toutes les politiques menées", a insisté M. Bouchouareb.

Le lait et les céréales sont les deux segments qui connaissent les plus grands déficits, compensés par l'importation.

Plus de 700 exposants nationaux et étrangers prennent part au 15ème (Djazagro) qui se tient du 10 au 13 avril au Palais des expositions (Pins maritimes).

Les exposants qui prennent part à ce salon dédié aux professionnels de l'agroalimentaire et des secteurs connexes viennent d'une trentaine de pays. La plupart d'entre eux viennent de pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la République Tchèque et la Turquie.

Le Salon enregistre aussi une participation massive d'entreprises représentant des pays d'Afrique et d'Asie dont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, les Emirats arabes unis, la Chine, l'Inde, la Jordanie, et le Liban.

Pour ce qui est des équipements, services et matériels exposés, il s'agit de ceux utilisés notamment dans les filières boulangerie et pâtisserie, ingrédients et arômes, produits alimentaires et boissons, restauration, matériel et équipements et process agroalimentaire, emballage et conditionnement.