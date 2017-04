Cote d'Ivoire: Séminaire - Amadou Gon et son équipe planchent sur les actions prioritaires

Il y a six ans, jour pour jour en Côte d'Ivoire, le régime de Laurent Gbagbo tombait. L'ancien… Plus »

Parlant des finances publiques, il estime que les chocs internes et externes que le pays a connus en début 2017 ont imposé un ajustement budgétaire. Et les efforts anticipés par le gouvernement ont permis de s'accorder avec le Fmi sur un déficit budgétaire global de 4,5% en 2017, contre 3,9% en 2016. L'exercice d'ajustement budgétaire a permis de résorber une partie du déficit, à hauteur de 153 milliards de Fcfa.

A l'ouverture des travaux présidés par le vice-Président, Daniel Kablan Duncan, Amadou Gon Coulibaly a salué les progrès réalisés depuis 2011, sous l'autorité du Président Alassane Ouattara. « La pertinence des choix stratégiques opérés par le gouvernement dans le cadre du Plan national de développement (Pnd) 2016-2020, ainsi que la qualité de la mise en œuvre de cet ambitieux programme valent à notre pays des performances remarquables et des progrès sociaux indéniables. Ces performances ont été saluées le 5 avril dernier à Abidjan par le Fonds monétaire international (Fmi), au terme d'une mission d'évaluation du Programme économique et financier », a-t-il indiqué.

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly et ses ministres ont planché ce mardi 11 avril 2017, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, sur les actions prioritaires du gouvernement pour la période 2017-2020. L'objectif de la rencontre est de vérifier la cohérence d'ensemble des Plans d'actions prioritaires et de les valider.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.