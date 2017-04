Libye: Des migrants africains auraient été vendus sur des 'marchés d'esclaves', selon l'OIM

« Pour faire passer le message en Afrique concernant ces dangers, nous enregistrons les témoignages de migrants qui ont souffert et les diffusons sur les médias sociaux et sur les radios FM locales », a-t-il ajouté.

« Les migrants qui se rendent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe n'ont aucune idée de la torture qui les attend au-delà de la frontière », a déclaré le porte-parole de l'OIM à Genève, Leonard Doyle. « Ils deviennent des produits à acheter, à vendre et sont mis au rebut lorsqu'ils n'ont plus de valeur ».

« Des Libyens vendaient et achetaient des migrants subsahariens, avec le soutien de Ghanéens et de Nigérians qui travaillaient pour eux », a indiqué le personnel de l'OIM au Niger.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a sonné l'alarme mardi après que son personnel au Niger et en Libye a enregistré au cours du week-end des témoignages choquants de victimes originaires de plusieurs pays africains, dont le Nigéria, le Ghana et la Gambie.

