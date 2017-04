Maroc: Appel à un travail fondé sur des considérations d'humanité, de justice sociale et de paix

A noter que de milliers d'internautes ont participé via Internet et les réseaux sociaux à ce colloque organisés sur le thème «Le dialogue global: l'avenir du travail que nous voulons».

Dans une note publiée avant la tenue cette rencontre, l'organisation rappelait aussi que ces derniers «représentent les futurs dirigeants de nos gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs». Par conséquent, ils ont un rôle important à jouer dans la discussion sur la façon dont l'avenir qui doit être le nôtre en tant que société doit être modelé», pouvait-on lire sur le site officiel de l'agence.

«Nous devons maintenant traduire nos réflexions en résultats concrets», a-t-il lancé à l'auditoire lors de cette manifestation à laquelle ont participé plus de 700 personnes dont d'éminents économistes et universitaires, des représentants des gouvernements et des partenaires sociaux (organisations d'employeurs et de travailleurs).

