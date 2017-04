Cote d'Ivoire: Financement de l'immobilier - 2 entreprises ivoirienne et espagnole s'accordent

Il y a six ans, jour pour jour en Côte d'Ivoire, le régime de Laurent Gbagbo tombait. L'ancien… Plus »

Aussi a-t-il souligné que les maisons seront construites selon les normes en vigueur en Côte d'Ivoire et du cahier de charge. Dans le cas contraire, elles seront détruites. Et les frais de démolition seront à la charge de l'autre partie contractante, à savoir Omnia Corporate group international dirigée par Ulises De pardo. Les deux groupes, faut-il le signaler, n'ont pas communiqué sur les différents coûts des logements ni sur le coût global de cette opération qui s'étend de la Côte d'Ivoire à d'autres pays africains.

C'est au siège de la société ivoirienne, à Abidjan, Cocody-Angré que les deux parties se sont engagées, fin mars, à construire des maisons économiques, moyens et hauts standing en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique.

La problématique du logement en Côte d'Ivoire et en Afrique a été l'objet d'un accord entre une entreprise ivoirienne spécialisée dans le Bâtiment et les travaux publics (Btp), le génie civil, les constructions et la Promotion immobilière, et une multinationale espagnole.

