Sénégal: Matam - L'offre de formation de l'ISEP au menu d'un atelier de cadrage

Matam — Un atelier de cadrage technique de l'offre de formation pédagogique de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Matam, s'est ouvert mardi, a constaté l'APS.

La rencontre dont l'ouverture a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Souleymane Sow, réunit une quarantaine de participants choisis pour leur expérience et leur expertise.

"Nous sommes là pour partager et discuter avec les différents acteurs socio-économiques et professionnels sur les métiers que va offrir l'ISEP sur les mines, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et l'agroalimentaire", a expliqué le Professeur Aminata Dia Sarr, directrice de l'ISEP de Matam.

"Matam est une région à vocation agricole, d'élevage, et récemment, avec la découverte des gisements de phosphate, nous comptons former les étudiants sur ces différents métiers sous forme de modules qui contiennent des enseignements théoriques et pratiques", a dit Aminata Dia Sarr.

L'ISEP va contribuer efficacement au développement socio-économique de la région en formant des ressources humaines de qualité répondant aux besoins du marché, a-t-elle ajouté.

L'ISEP de Matam, créé en juin 2016 dans le cadre de la mise en œuvre des décisions présidentielles relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, compte démarrer ses activités en octobre 2018.