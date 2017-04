Le sujet semble même ne plus être d'actualité au Congo-Kinshasa, tellement les passions se… Plus »

A la brutalité donc de Kabila et de ses sbires, les populations ont répondu par le calme et le silence. C'est donc faire dans l'irresponsabilité que de lire dans le silence d'une ville d'ordinaire très grouillante, un désaveu de l'opposition.

En effet, plus que la faible capacité de l'opposition à mobiliser, c'est plutôt dans les méthodes brutales du régime qu'il faut trouver l'explication de la frilosité des Kinois qui ont déjà payé le prix fort lors des précédentes manifestations réprimées dans le sang. Le souvenir du macabre bilan des journées des 19 et 20 septembre 2016 reste bien présent encore dans l'esprit des Congolais.

