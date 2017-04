Maroc: DHJ-WAC, une confrontation à grand enjeu pour la course au titre

Bien entendu, le FUS et l'IRT ne pourront pas prendre part en cette fin de semaine aux péripéties de la 24ème manche du championnat, en raison de leurs confrontations respectives pour le compte des huitièmes de finale retour de la Coupe de la CAF. Pour la mise à jour de ce 24ème acte, deux rencontres sont programmées le 3 mai, à savoir IRT-KACM à 16 heures et HUSA-FUS à 18h00.

Bien avant ces deux matches, le WAC est leader avec 47 points, alors que le Difaâ est troisième avec 44 et entre les deux, il y a le Raja avec 45 unités. Trois sérieux protagonistes qui se trouvent sur le même mouchoir de poche et pour qui tout faux pas risque de leur coûter cher au décompte final.

Le match DHJ-WAC se jouera donc au lendemain de la rencontre KACM-Raja, ce qui veut dire que les Jdidis et les Casablancais aborderont leur confrontation en connaissant l'issue de ladite rencontre et du nouveau classement des Verts.

Conscients de l'importance de cette rencontre dans la course au titre, les deux clubs sont entrés en concentration depuis dimanche dernier. Les Doukkalis ont élu domicile au Centre international de la lutte à El Jadida alors que les Casablancais ont opté pour un complexe touristique, également à El Jadida, et ce pour éviter toute pression et préparer comme il se doit cette explication.

Une affiche qui s'annonce sous de bons auspices et qui aura comme referees un trio d'arbitrage relevant de la Ligue du Gharb avec Khalid Ennouni au centre, secondé par Zakaria Abderrahim et Brinsi Beloua.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.