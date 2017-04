Cote d'Ivoire: An VI de la chute de Gbagbo - Les ivoiriens toujours divisés

L'AS Tanda et l'Asec Mimosas ont réalisé des pas tout aussi importants vers la phase de poules de la Coupe… Plus »

Et le Guinéen Alpha Condé, par ailleurs président en exercice de l'UA, de renchérir : « On ne peut pas changer la CPI et ma position m'interdit toute ingérence dans les affaires nationales ivoiriennes et dans une procédure en cours devant une juridiction internationale ».

Le président français, François Hollande, lui-même socialiste, qui est au porte-voix, ne dit pas autre chose lorsqu'il répond en des termes, on ne peut plus concis à notre confrère Le Monde : « La CPI travaille en toute indépendance ».

Dès lors, on comprend pourquoi certains chefs d'Etat de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Alpha Condé de la Guinée, Mahamadou Issoufou du Niger, Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) du Mali et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, qui ont tous en commun d'appartenir à l'International socialiste, plaident pour la libération conditionnelle de leur camarade Gbagbo qui, du fait de son âge très avancé (72 ans), risque de subir (touchons du bois) le même sort que le président serbe Slobodan Milosevic, mort en 2006 en prison à la Haye.

Si en Côte d'Ivoire, on peut au moins se féliciter de ce que tous les caciques de l'ancien système dont l'ex-Première dame, Simone Gbagbo, ont été jugés et condamnés, tel n'est pas encore le cas à la Haye où le procès traîne encore en longueur.

C'est pourquoi ils n'ont de cesse d'exiger sa libération parce que, disent-ils, si la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles, ce n'était pas du fait d'un seul camp. Or, jusque-là, en Côte d'Ivoire comme à la Cour pénale internationale (CPI), seuls Gbagbo et ses partisans sont derrière les barreaux.

