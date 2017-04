Maroc: L'anniversaire de la visite de S.M Mohammed V célébré en grande pompe à Tétouan

La ville de Tétouan a abrité, dimanche, une cérémonie en commémoration du 61ème anniversaire de la visite historique de Feu S.M Mohammed V dans cette ville, à l'initiative du Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération.

Lors de cette cérémonie, organisée au siège de la province de Tétouan, en présence d'anciens résistants, d'élus, de représentants des autorités locales et de plusieurs autres personnalités, le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné l'importance de la visite historique de Feu S.M Mohammed V dans cette ville, où le regretté Souverain avait annoncé, le 9 avril 1956, l'heureuse nouvelle de la fin de l'occupation espagnole du Nord du Royaume et la réunification du Maroc.

Dans ce sens, il a indiqué que le choix de Tétouan pour annoncer cette bonne nouvelle était judicieux, en raison de la place distinguée qu'occupe cette ville dans le processus de militantisme national pour défendre les constantes nationales et consacrer les valeurs de patriotisme.

La commémoration de cet événement historique, qui reste à jamais gravé dans le registre d'or du Maroc de l'unité et de la liberté, constitue une occasion de se remémorer les épopées des héros du Mouvement national et de l'Armée de libération, a-t-il ajouté.

De même, a souligné M. El Ktiri, la commémoration de ce 61ème anniversaire se veut aussi une occasion pour rendre hommage aux combattants qui ont contribué à l'avènement de l'ère de la liberté et de l'indépendance. Et d'ajouter que les épopées des héros de l'indépendance, avec à leur tête le Père de la Nation Feu S.M Mohammed V, sont encore vivantes dans la mémoire des Marocains et continuent d'inspirer leur présent, grâce au processus de développement mené sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, l'orateur a réitéré l'indéfectible attachement de la famille de la résistance et de l'Armée de libération au glorieux Trône alaouite et sa mobilisation constante derrière le Souverain pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

Cette cérémonie a été également marquée par des hommages rendus à dix anciens résistants et membres de l'Armée de libération, ainsi que par l'octroi de dix huit aides financières aux membres de la famille de la résistance et à leurs veuves, en reconnaissance de leurs efforts consentis au service de la Nation.