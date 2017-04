Cote d'Ivoire: Procès des disparus du Novotel - Des peines de prison à vie requise contre les principaux accusés

Et dans le procès, cinq des dix accusés, dont huit militaires ivoiriens, sont poursuivis pour "séquestration et assassinat", les autres pour "enlèvement" ou "disparition de cadavres".

Le procès des "disparus du Novotel" d'Abidjan en Côte d'Ivoire, tire vers sa fin avec l'étape des réquisitions. En effet, le mardi 11 avril 2017, le procureur général, Souleymane Koné, a rendu son réquisitoire, qui est, pour le moins sévère à l'encontre des cinq principaux accusés : le général Brunot Dogbo Blé, alors commandant de l'ex-garde républicaine, les colonels Jean Aby et Léopold Mody Ohoukou, l'ex-commissaire de police Osée Loguey et Henri Joël Guéhi Bléka.

Members of Cote d'Ivoire's armed forces march during the country's Independence Day celebrations on Aug. 7.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.