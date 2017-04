Afrique du Sud: L'ex-président Mbeki appelle à voter contre Jacob Zuma

La possible relance du plan nucléaire agite l'Afrique du Sud. Le projet devrait coûter environ 73 milliards… Plus »

Peine perdue, selon certains analystes politiques. L'ANC repose sur la discipline. Et tout rebelle risque de perdre son poste. D'autant plus que cette motion de défiance est un vote public.

On sait les relations entre Mbeki et Zuma mauvaises, l'ancien président ayant été poussé à la démissionner par un parti dominé par Zuma. Mais ça n'en reste pas moins une attaque frontale. La semaine dernière, l'ancien président Kgalema Motlanthe et plusieurs hauts cadres de l'ANC ont également appelé les députés à voter avec leur conscience.

Thabo Mbeki invite à la rébellion. Dans une interview, l'ancien président sud-africain appelle les députés du Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir, à agir dans l'intérêt du peuple et non du parti. Un appel très clair à défier l'ANC qui a donné comme consigne de voter en bloc contre cette motion de défiance contre le président Jacob Zuma.

