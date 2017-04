Maroc: Le WAC doublé, l'ASS en profite

Troisième journée du championnat national de basketball. La troisième journée du championnat national de la division d'Excellence de basketball, dont les péripéties ont pris fin hier lundi, n'a pas profité au Wydad de Casablanca et au Chabab Rif d'Al Hoceima qui se sont respectivement inclinés devant l'ASFAR et l'Association Sportive de Salé.

En ce qui concerne le bas du tableau, tous les clubs mal lotis qui avaient l'avantage de se produire at home ont été acculés à la défaite.

La bonne opération de cette journée est à mettre donc à l'actif de l'ASFAR qui a surclassé le WAC à Casablanca sur la marque étriquée de 77/75.

Suite à ce résultat, l'équipe de l'AS FAR n'accuse désormais que trois points de retard sur le leader l'ASS qui dispose de 25 points. Les Militaires comptent, en effet, 22 points ex aequo avec les deux autres poursuivants, à savoir le CRA et le WAC.

La salle Bouazzaoui à Salé a été le théâtre de la rencontre mettant aux prises l'ASS avec le CRA. Les Slaouis n'ont pas laissé filer l'occasion d'évoluer à domicile pour signer une large victoire devant les Rifains du CRA.

La défaite en elle-même était prévue compte tenu de la force des Slaouis mais le score de 109 à 72 en dit long sur la mauvaise prestation des hommes de Zelko Zécévic à Salé. A l'opposé, les poulains de Said Elbouzidi ont fait cavaliers seuls dominant cette partie de bout en bout.

A Kénitra, les hommes de Sennouni ont été contraints de céder les points de la rencontre devant leur public au profit du Kawkab de Marrakech, une formation qui s'impose doucement mais sûrement. Le match s'achève sur la marque de 53 à 68 au profit des visiteurs.

A Berkane, l'équipe de la RSB qui avait impérativement besoin de mettre un terme à une série de défaites depuis le début de la saison s'est heurtée de nouveau à un coriace adversaire, à savoir le MAS de Fès. Le score de 45 à 78 reflète la physionomie de la rencontre.

A Nador, l'Itri Rif local n'a pu chasser le signe indien qui l'a hanté depuis le début de la saison face à la Renaissance sportive de Tanger, et ce malgré sa bonne prestation devant un superbe public qui l'a encouragé jusqu'à l'ultime seconde de la partie. Score final 80/88.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le championnat de la division Excellence fera relâche et reprendra le 14 et le 15 avril courant, et ce pour laisser place à la mise à jour du calendrier.