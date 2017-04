Cameroun: Accueil des réfugiés à Minawao - Le satisfecit du HCR

Le représentent résident du HCR au Cameroun a saisi cette occasion pour apprendre à ses interlocuteurs que le gouvernement camerounais fait déjà beaucoup pour eux et que les bailleurs des fonds qui leur viennent en aide sont aussi sollicités dans le monde entier, partout où éclate une crise humanitaire. « La vie du réfugié n'est pas facile, mais il faut que le réfugié fasse preuve de compréhension et de bonne volonté », a dit le diplomate onusien qui était entouré des autorités administratives du Mayo-Tsanaga et des responsables du HCR à Maroua. La veille de cette descente sur le terrain, Kouassi Lazare-Etien avait rendu une visite de courtoisie à Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord.

