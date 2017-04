Mali: Un nouveau gouvernement et quelques surprises

Parmi les départs, deux grandes figures du parti au pouvoir, le RPM : Ousmane Koné et Mahamane Baby, qui étaient respectivement en charge de l'Environnement et de l'Emploi.

L'avocat et ancien bâtonnier Kassoum Tapo hérite du ministère des Droits de l'homme et de la Réforme de l'Etat.

La situation toujours bloquée au niveau de Tombouctou et Taoudéni et la lenteur du processus pourrait bien avoir joué dans son éviction en forme de désaveu.

La véritable surprise se situe au niveau de l'Administration territoriale. Mohamed Ag Erlaf, qui a eu la lourde tâche d'installer les autorités intérimaires au Mali, et l'a fait non sans peine à Kidal, Ménaka et Gao, a été débarqué de ce ministère pourtant clef au sein du gouvernement malien.

Le nouveau gouvernement malien d'Abdoulaye Idrissa Maïga voit une dizaine d'entrées. Et dans cette équipe pléthorique de 36 membres, on compte huit femmes.

