Angola: Angosat 1 fera surgir de petites entreprises de Télécommunications

Luanda — La mise en service du premier satellite angolais baptisé "Angosat 1" permettra de créer de petites entreprises, notamment dans les régions les plus reculées du pays, a estimé mardi à Luanda le ministre des Télécommunications et des Technologies, José Carvalho da Rocha.

Animant un colloque sur "Angosat 1 - Défis à relever, Bénéfices et Opportunités" devant les étudiants de l'Université "Gregório Semedo", le ministre a ajouté que l'Académie était appelée, non seulement à former des techniciens, mais aussi à s'atteler aux projets des propres étudiants.

Pour José da Rocha, l'Angosat 1 représente le début, et d'autres secteurs doivent présenter les modèles et les projets afin de rentabiliser et d'assurer la qualité des services là où les grands opérateurs ne se sont pas encore installés, répondant ainsi à l'appel à l'entrepreneuriat lancé par le secteur des Télécommunications.

Selon le ministre, l'Académie est également appelée à développer les nano-satellites qui donneront des réponses ponctuelles aux secteurs d'Agriculture, de Météorologie, entre autres, qui concourent à la résolution des problèmes sociaux.

"L'entrée en orbite (prévue en 2017) du premier satellite angolais permettra au signal des Technologies d'Information et de Communication de couvrir tout le territoire national, ce qui encouragera les services des opérateurs dans les zones dépourvues de signal, ou encore là où le signal est précaire, vu que le signal d'Angosat 1, qui donnera au pays l'opportunité de réaliser des nouvelles affaires, a une capacité d'illumination qui s'étendra de l'Afrique du Sud jusqu'en Italie", a-t-il expliqué.