Afrique: Emergence du continent - « Un accent renouvelé sur les personnes »

Les derniers remous ayant agité récemment la société malgache (vindictes populaires, maltraitance infantile, impunité dans un « Etat de non-droit », etc.) rendent flagrantes la frustration, la tension et la violence sociales grandissantes. Force est de constater que Madagascar n'est pas encore sur le point « d'émerger »... Même si l'optimisme est peu ou prou de mise.

Implications sociales. De ce discours, on peut retenir l'évidence d'une interdépendance entre la politique, l'économie et la société pour l'émergence de l'Afrique. En effet, aucun développement social ne saurait avoir lieu sans une atmosphère économique saine, garante d'une bonne gouvernance.

Cependant, si l'harmonie sociale est considérée comme l'aboutissement de l'émergence des nations africaines, le développement économique et la bonne gouvernance en sont les conditions sine qua non.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.