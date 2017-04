Ile Maurice: Contrefaçon - Rs 60 000 d'amende à un propriétaire de vidéoclub

Les faits remontent au 15 juin 2009. Subiraj Mungra a été arrêté après une descente de l'Anti Piracy Unit à son vidéoclub à Chemin-Grenier. Il avait plaidé non coupable et avait retenu les services de Me Neil Pillay. Par la suite, plusieurs charges ont été abandonnées sur conseil du bureau du Directeur des poursuites publiques. Mais les pièces à conviction l'ont tout de même conduit à l'amende.

Les deux charges pour lesquelles cet habitant de Chemin-Grenier a été mis à l'amende ont été soutenues par la saisie de deux appareils servant à copier des DVD, lors d'une descente policière sept ans de cela. De plus, il avait admis qu'il utilisait ces appareils pour produire des copies de films qu'il louait ou revendait à ses clients. Ce jour-là, 50 DVD inutilisés et 1 000 couvertures de pochettes DVD avaient aussi été récupérés.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.