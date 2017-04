Congo-Kinshasa: Joseph Olenghankoy - «Nous allons soutenir le Premier ministre ensemble avec notre peuple»

Le sujet semble même ne plus être d'actualité au Congo-Kinshasa, tellement les passions se… Plus »

C'est dans leur groupe que le chef de l'Etat a désigné le Premier ministre de la transition qui, selon l'accord conclu par le pouvoir et l'opposition en décembre dernier, devait être désigné au sein du Rassemblement. La nomination de Bruno Tshibala a été contestée par l'autre aile du Rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi qui a déploré « une conséquence des tripatouillages du pouvoir » faits « au mépris de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre ».

Joseph Olenghankoy et Bruno Tshibala font partie de la même frange de la coalition de l'opposition dénommée « Rassemblement ». Ils avaient contesté les nouveaux dirigeants de cette plateforme de l'opposition, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, et avaient créé une dissidence.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.