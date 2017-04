Congo-Kinshasa: Kalamu - Un paysage hideux après la pluie diluvienne

Maisons inondées, routes défoncées, arbres déracinés, caniveaux bouchés, voilà le spectacle désolant enregistré dans la commune de Kalamu à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues ce mardi, 11 avril 2017, dans la ville-province de Kinshasa.

La pluie qui s'est abattue le mardi, 11 avril 2017, à Kinshasa, a laissé derrière elle une situation catastrophique, qui s'analyse en termes d'un environnement dévasté. C'est le cas de le dire pour la commune de Kalamu.

En effet, une ronde des fins limiers de La prospérité au quartier Yolo Nord a permis de constater, à la hauteur de l'université Simon Kimbangu, sur la chaussée Bongolo, que les eaux de la rivière Kalamu ont quitté leur lit, provoquant des inondations des maisons d'habitation, et emportant au passage des tas d'immondices en verre, plastiques, sachets de tout genre, barre de fer, branches d'arbres, si pas des arbres...

L'on pouvait sentir une puanteur, parce que les eaux de pluie se sont mêlées à la coulée des installations sanitaires ; une véritable crise écologique, mais aussi sanitaire. Plus grave, c'est justement la chaussée qui a été défoncé sur une distance d'environ 30 mètres de longueur, sur une hauteur ou profondeur de 2 mètres à peu près.

Ce qui laisse dire que les automobilistes ont et auront du mal à fréquenter cette voie, qui permet pourtant de désengorger l'avenue Université, pour joindre le marché Gambela ou l'hôpital Bondeko selon le sens emprunté. Interrogées, certaines personnes ont laissé entendre que pareille situation est consécutive à plusieurs causes notamment, les constructions anarchiques des maisons, le largage ou déversement incontrôlés des immondices dans la rivière et caniveaux, le manque de formation et d'information sur la gestion saine de l'environnement, quant aux techniques d'enfouissement, d'évacuation, de drainage, d'épuration et de lagunage.

En perspectives, l'environnement humain et le milieu par excellence que les habitants doivent protéger et gérer convenablement. Il est et restera le patrimoine et/ou un don pour les générations présentes et futures. Aux dirigeants et à chacun d'assumer sa part de responsabilité.