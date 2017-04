Congo-Kinshasa: Kongo Central - Des techniciens à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité

Le sujet semble même ne plus être d'actualité au Congo-Kinshasa, tellement les passions se… Plus »

A cette occasion, le PCA de la SNEL a déclaré avoir fait le déplacement de Matadi en compagnie du directeur général et des ingénieurs de la société pour palper du doigt l'ampleur des dégâts causés, renforcer et encourager l'équipe locale, en vue de rétablir la desserte dans un bref délai.

Des techniciens de la Société nationale d'électricité (Snel) continuent de travailler pour le rétablissement de l'électricité dans une bonne partie du Kongo Central. Ils ont reçu, le week-end dernier, la visite de la hiérarchie de cette société, composée de Makombo Monga et Eric Mbala Musanda, respectivement président du conseil d'administration (PCA) et directeur général (DG) de la Snel. Ces derniers ont encouragé l'équipe de techniciens affectés aux travaux de réparation du poste électrique de Mpozo (45 MVA), endommagé partiellement par un incendie il y a quelques jours, privant de l'électricité à une grande partie de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Kongo central.

