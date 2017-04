Ile Maurice: Des recrues de la garde-côte nationale défilent pour marquer la fin de leur formation

Créée en 1979 et unique institution à Maurice en matière de police maritime, la Coast Guard Training School offre des formations aux recrues de la police, ainsi que des Marine Orientation Courses et des cours de perfectionnement destinés au personnel de la NCG.

Les stagiaires ont également suivi un cours qui a duré de décembre 2016 à mars 2017. Celui-ci comprenait un volet théorique qui englobe les délits, la Constitution entre autres, et le volet pratique était axé sur la formation physique, le drill et l'auto-défense. À la fin de cette formation, les recrues ont été affectées aux street duties dans divers postes de police à travers le pays.

Les recrues, qui ont intégré la police le 15 juillet 2016, ont suivi une Marine Orientation Course à la Coast Guard Training School. Elles se sont ainsi familiarisées avec plusieurs thèmes dont la navigation, la mécanique, l'électrique, le Fire Damage and Control et les premiers soins.

