Cameroun: Gicam - Armel François jette l'éponge

A sa suite, le vice-président de l'organisation, Henri Fosso a également démissionné de ses fonctions. La conséquence immédiate de ces décisions est la convocation d'une assemblée générale mixte, ordinaire et élective prévue le jeudi 29 juin 2017 au siège du Groupement à Douala-Bonanjo. D'après le communiqué parvenu à notre rédaction lundi 10 avril 2017, en début de soirée, et signée par le secrétaire exécutif du Gicam, Alain Blaise Batongué, l'assemblée générale ordinaire du 29 juin sera consacrée en première partie à la clôture des comptes de l'exercice 2016, et en deuxième partie, à l'élection du nouveau président du Groupement.

Armel François n'est plus président du Groupement inter patronal du Cameroun (Gicam). Le président intérimaire de la plus importante organisation patronale du pays a rendu son tablier à l'issue de la traditionnelle réunion mensuelle du conseil exécutif du Groupement, qui s'est tenue le vendredi 07 avril 2017 en son siège à Douala, au quartier Bonanjo.

Les élections sont convoquées pour le 29 juin prochain, suite à la démission du président intérimaire de la plus importante organisation patronale du Cameroun et de son vice-président, Henri Fosso.

