Congo-Kinshasa: 4ème Edition du trophée «LIPUTA» - Le CMSCO prime l'Honorable Henriette Wamu!

Le sujet semble même ne plus être d'actualité au Congo-Kinshasa, tellement les passions se… Plus »

A la question de savoir ce qu'elle a ressenti après avoir reçu ce trophée, l'élu de FUNA, Henriette Wamu Ataminia a expliqué que cela est une très grande joie pour elle. Parce que c'était quelque chose d'inattendue. Dans ses explications, elle a dévoilé qu'il y a seulement quelques mois, qu'elle avait été informée de sa nomination. En ce qui concerne les femmes qui n'ont pas l'habitude de s'habiller en pagne, elle les a conviées à avoir cette culture de mettre à tout moment le pagne. Car, c'est suite à cela qu'elle avoue avoir été primée parmi tant d'autres femmes. Par ailleurs, elle a affirmé que c'est responsable et digne pour les femmes de se présenter avec cette tenue devant les gens. En guise de mot de la fin au CMSCO, Mme Henriette Wamu a félicité leur organisation et en même temps la manifestation qui, pour elle, a été bien organisée.

Il s'agit d'un trophée qui prime annuellement la personnalité qui a valorisé le pagne et encouragé l'entreprenariat dans le secteur de la mode. Pour l'année 2016, le Collectif des Modélistes et Stylistes du Congo, CMSCO en sigle, a porté son choix sur l'Honorable Députée Nationale Henriette Wamu Ataminia. La cérémonie de remise de ce prestigieux prix a eu lieu le samedi 8 avril 2017, au Restaurant Esperanza, situé au numéro 24 de l'avenue de la Justice, non loin de la direction générale d'AFRICELL, dans la Commune de la Gombe. Cette activité de grande envergure a été honorée par la présence de plusieurs femmes venues de partout. Parmi elles, la Ministre des Droits Humains, Marie-Ange Mushobekwa.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.