Madagascar: Cinéma - « 2018 Gisa Mainty » traite de la politique

Même si cette affaire focalise l'attention non seulement de bon nombre d'observateurs mais également des… Plus »

En attendant la sortie officielle en DVD, « Gisa Mainty » sera projeté en exclusivité ce lundi de Pâques aux Ritz et Rex, l'après-midi de 13 et 16 heures. L'objectif est de distraire toutes les familles. Il aura un succès commercial.

Comme tous les produits de Scoop Digital, il contient des messages d'éducation. Pourtant, il s'agit à la fois d'une comédie et d'un film émouvant. Au final, c'est une vraie réussite, comique. Sa construction fait rire tout en faisant réfléchir sur de sérieux sujets. «2018 Gisa mainty» a bénéficié d'un très grand travail d'équipe et d'une importante innovation. « Le tournage a duré trois mois, nous avons employé plus de 3000 figurants.», a indiqué le responsable du label Scoop Digital.

« Nous avons seulement choisi des acteurs renommés et expérimentés du cinéma malgache à savoir Francis Turbo et Gégé Rasamoely.», a mentionné le responsable de Scoop Digital.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.