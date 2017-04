Congo-Kinshasa: Une finaliste du secondaire meurt après un avortement clandestin

Le sujet semble même ne plus être d'actualité au Congo-Kinshasa, tellement les passions se… Plus »

Selon le récit fait à la police par sa propre mère, elle avait conduit la victime chez un tradi-praticien, afin de la faire avorter, et éviter ainsi le déshonneur à la famille. Malheureusement, au lendemain de l'opération, Florence a connu une forte hémorragie. Paniquée, sa mère s'est précipitée au sous-commissariat de la police du quartier pour les informer du fait que sa fille se trouvait entre la vie et la mort. Et lorsque les policiers sont descendus en catastrophe sur le lieu, Florence venait de rendre l'âme. Le corps de la défunte a été déposé dans une morgue de la place. Quant à sa mère, elle se trouve entre les mains de la justice.

